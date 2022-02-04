تنطلق منافسات جولة يوم التأسيس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بـ4 مواجهات قوية.

جولة يوم التأسيس

وكان وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد اعتمد تسمية الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ”جولة يوم التأسيس”.

موعد مباريات الغد

وتبدأ جولة يوم التأسيس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الباطن ضد النصر على ملعب نادي الباطن عند الساعة 3:45 مساء، ويلعب التعاون والاتحاد عند الساعة 6:35 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويلعب الأهلي ضد الفيحاء عند الساعة 6:55 مساء على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وتُختتم مباريات الغد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الشباب عند الساعة 8:40 مساء على استاد الأمير فيصل بن فهد.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة يوم التأسيس، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الشباب، ثم النصر بـ38 نقطة، يليه الهلال بـ31 نقطة.

وجاء ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم أبها بـ28 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، وحل الرائد ثامنًا بـ25 نقطة، يليه النادي الأهلي برصيد 24 نقطة، ثم الطائي برصيد 22 نقطة، ثم التعاون بـ21 نقطة.

ويحتل الاتفاق المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، ثم الباطن بـ19 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح، ويتذيل الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.