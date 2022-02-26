أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت (15) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية الإرهابية في حجة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

نتائج عمليات التحالف

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات دمرت (9) آليات عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف المليشيا.

وكان تحالف دعم الشرعية أعلن في وقت سابق اليوم عن سقوط طائرة مسيّرة مُفخخة بقرية الجديين بجازان دون إصابات أو أضرار.

وقال إن المحاولة العدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين، مشيرًا إلى أن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.