أعلنت شركة مجموعة عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة مجموعة البراك:

وأبرزت شركة البراك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مدني/ هياكل.

– مهندس مشروع.

– مخطط صيانة.

– مهندس تكلفة.

– مفتش أول هندسي.

– منسق التحول الرقمي.

– مهندس اتصالات وأجهزة.

– فني الاهتزازات.

– مهندس/ أخصائي التحكم والأجهزة.

– فني كهربائي.

– منسق ميداني.

– مهندس/ أخصائي معالجة الأمونيا.

– مهندس/ أخصائي العمليات الكيميائية.

– مهندس العمليات الميكانيكية.

– مهندس/ أخصائي عمليات الهندسة الكيميائية.

– مهندس/ أخصائي معالجة العطريات.

– مهندس/ أخصائي معالجة البوليمرات.

– مهندس عمليات المعالجة المائية.

– مهندس معالجة.

– مهندس ميكانيكي/ معدات دوارة.

– مهندس المعالجة الكيميائية.

– مهندس ميكانيكي/ معدات ثابتة.

– مهندس ميكانيكي/ دفايات.

– مهندس معدات دوارة.

– مهندس كهرباء.

– مهندس اتصالات.

– مهندس أجهزة.

– مهندس ميكانيكي.

– مسؤول السلامة والامتثال.

– مهندس الكهرباء والأجهزة.

– مهندس مدني.

– مهندس إنشائي.

– مهندس صناعي.

– مشرف موقع.

– مهندس التحكم والأجهزة.

– مهندس الاتصالات.

– مهندس الميكانيكا والأنابيب.

– مهندس أنابيب.

– أخصائي إنشاءات.

– مهندس معماري.

– مهندس بحري.

– مهندس كيميائي.

طريقة التقديم على وظائف شركة البراك:

وأوضحت شركة البراك، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)