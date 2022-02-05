حددت منصة مدرستي خطوات إعداد دروس مكتملة عبر المنصة، بما يساهم في منح الطلاب موارد قيّمة للحصول على تجربة تعليمية ثريّة.

وأوضحت منصة مدرستي، أن خطوات أعداد الدروس في منصة مدرستي ما يلي:

خطوات إعداد الدروس

1- الضغط على أيقونة الجدول الدراسي الموجودة في القائمة الرئيسية

2- تحديد الحصة من الجدول الدراسي لإعداد درس لها

3- الضغط على أيقونة قم بإعداد الدرس الآن

4- إكمال بيانات الدرس (مساء الدرس ونوع الدرس) ثم الضغط على ا لتالي

5- إكمال عناصر الدرس عن طريق تحديد الأهداف والمحتوى الرقمي وإضافة الإثراءات والتكليفات (سواء واجبات أو أنشطة أو اختبارات).

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.