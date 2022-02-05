حددت وزارة الحج والعمرة، خطوات حجز موعد للصلاة في الروضة الشريفة من خلال تطبيق اعتمرنا بكل سهولة ويسر.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن خطوات حجز موعد للصلاة في الروضة الشريفة تشمل التالي:

حجز موعد للصلاة بالروضة الشريفة:

1- الدخول لتطبيق اعتمرنا ثم اتباع التالي:

– اختيار نوع التصريح حسب المطلوب:

– الصلاة في الروضة الشريفة– رجال

– الصلاة في الروضة الشريفة– نساء

– زيارة النبي صلى الله عليه وسلم– وصاحبيه رضوان الله عليهما

2 – اختيار المستخدم الرئيسي للتصريح أو أحد المرافقين

3- اختيار التاريخ والوقت المناسب

4- اختيار نقطة التجمع المتاحة

5- يمكنك الآن استعراض التصريح أو إلغاؤه