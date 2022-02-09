كشف صالح الدخيل، المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الوزارة تلقت 500 بلاغ عن آبار مكشوفة بالمملكة، منذ حادث الطفل المغربي ريان، وبنسبة تجاوزت 3000% عن الأسبوع الماضي.

1080 مكالمة:

وأضاف الدخيل في تصريحات لقناة العربية، أن الوزارة تلقت 1080 مكالمة هاتفية تضمنت بلاغات واقتراحات واستفسارات عن ردم الآبار المكشوفة، موضحاً أن الوزارة حددت طرق الإبلاغ عن هذه الآبار من خلال خدمة بلغ عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة أو عن طريق الخط الساخن 939.

لجان مشتركة:

وقال المتحدث إن هناك لجاناً مشتركة من عدة جهات حكومية تتولى حصر هذه الآبار والطرق الصحيحة للتعامل مع مثل هذه الآبار المكشوفة، داعياً المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن هذه الآبار لمساعدة الجهات الحكومية للتعامل مع هذه الآبار بالردم أو التسييج.