أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وأمنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، ومستشفى القوات المسلحة بنجران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– طبيب نائب أول/ العناية المركزة (عدد 6 وظائف).

– طبيب نائب/ العناية المركزة (عدد 16 وظيفة).

– طبيب مقيم أول/ الجهاز الهضمي (عدد 3 وظائف).

– ممرض أول (عدد 10 وظائف).

– حارس أمن مدني (عدد 3 وظائف).

– فني اتصالات.

– مبرمج (عدد وظيفتين).

– مترجم شفوي (عدد وظيفتين).

– كاتب قسم التنويم (عدد وظيفتين).

– سكرتارية طبية (عدد وظيفتين).

– صيدلي (عدد وظيفتين).

– أخصائي تغذية عام (عدد وظيفتين).

– أخصائي معمل أسنان (عدد وظيفتين).

– أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف مستشفيات القوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)