أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إشرافه على 6 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 15 – 20 من فبراير الجاري .

تفاصيل مزادات إنفاذ

وتعرض المزادات 58 فرصة عقارية، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في 4 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة، وتبدأ المزادات بمزاد درة الخرج الإلكتروني الذي يقام على 8 عقارات متنوعة بمحافظة الخرج، ثم مزاد مكسب العقاري الإلكتروني المقام على 13 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، ثم مزاد خميس مشيط والمجاردة الإلكتروني المقام على 7 عقارات بمحافظتي خميس مشيط والمجاردة، ومزاد العنوان الرابع الحضوري المقام على 5 عقارات في مدينة الرياض، ومزاد درة الربوة الإلكتروني المقام على فرصة عقارية بمدينة الرياض، ومزاد فرصة الحضوري الذي يقام على 24 فرصة عقارية متنوعة بمدينة الرياض.

بيت الخبرة

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.