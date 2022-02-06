اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عددًا من الأنظمة الجديدة في بطولة دوري أبطال آسيا بداية من نسخة 2023.

قرارات جديدة تفيد الأندية:

وقرر اتحاد القدم الآسيوي رفع عدد اللاعبين الأجانب بدءًا من نسخة 2023 ليصبح 5 أجانب + لاعب آسيوي.

كما قرر اتحاد القدم الآسيوي تعديل قاعدة الإيقاف التلقائي بحيث يتم إيقاف اللاعب في المباراة التالية بالبطولة عقب حصوله على 3 إنذارات في مباريات مختلفة.

وحظي قرار رفع عدد اللاعبين الأجانب بمساندة لجنة المسابقات واللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك في أعقاب القرار الأخير بإزالة الحد الأعلى 3+1 لعدد اللاعبين الذين قيدهم في التسجيل الأولي للفريق، وكذلك قرار رفع عدد اللاعبين في قائمة التسجيل من 30 إلى 35 لاعبًا، خلال مسابقات هذا العام.

الهلال بطل آخر نسخة من دوري أبطال آسيا:

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب دوري الأبطال في نسخة 2021، وذلك بعد التفوق على نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد