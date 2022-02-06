دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين لاستخدام تطبيق فاتورتي للتسهيل من سير معاملاتهم.

وقالت حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن التطبيق يسهل حفظ الفواتير والضمانات بطريقة منظمة ومبسطة، تمكن المستفيد من استرجاعها وطباعتها في الوقت الذي يختاره العميل.

خدمات تطبيق فاتورتي:

واستعرضت الجمعية الخدمات التي يستفيد منها مستخدم التطبيق، وهي كما يلي:

– إضافة الفواتير والضمانات والاشتراكات.

– تتبع المصروفات وتقديم لوحة بيانات تفصيلية بها.

– حفظ الفواتير حتى مع عدم وجود اتصال بالشبكة.

– التحليل النصي لصور الفواتير بما يقارب 150 لغة.

– إمكانية إضافة موقع المتجر أثناء الشراء.

– إصدار إشعارات لتنبيه المستهلك.