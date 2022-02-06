دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين لاستخدام تطبيق فاتورتي للتسهيل من سير معاملاتهم.
وقالت حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن التطبيق يسهل حفظ الفواتير والضمانات بطريقة منظمة ومبسطة، تمكن المستفيد من استرجاعها وطباعتها في الوقت الذي يختاره العميل.
خدمات تطبيق فاتورتي:
واستعرضت الجمعية الخدمات التي يستفيد منها مستخدم التطبيق، وهي كما يلي:
– إضافة الفواتير والضمانات والاشتراكات.
– تتبع المصروفات وتقديم لوحة بيانات تفصيلية بها.
– حفظ الفواتير حتى مع عدم وجود اتصال بالشبكة.
– التحليل النصي لصور الفواتير بما يقارب 150 لغة.
– إمكانية إضافة موقع المتجر أثناء الشراء.
– إصدار إشعارات لتنبيه المستهلك.
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