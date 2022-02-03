دشّن مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المُكلف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مشروع بيلار السكني الجديد في ضاحية الجوهرة التي تطورها الوطنية للإسكان (NHC) بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ويُوفّر مشروع “بيلار” 618 شقة سكنية متعددة المساحات والتصاميم والتي تلائم كافة احتياجات الأسر السعودية.

ويأتي “بيلار” امتدادًا للجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني لتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات، لزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 – وفق مستهدفات برنامج الإسكان-، ويمكن الاطلاع على تفاصيل وحدات المشروع إلكترونيًا عبر موقع وتطبيق سكني ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار بزيارة الرابط، أو زيارة مركز سكني الشامل في محافظة جدة.

بيئة سكنية متكاملة

وأوضح الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي “أن تدشين مشروع بيلار بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، والواقع ضمن ضاحية الجوهرة بمحافظة جدة على مساحة تتجاوز 180 ألف متر مربع في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، يأتي امتدادًا للاهتمام المستمر من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله- لتوفير المسكن الملائم للأسرة السعودية.

وأشار إلى أن مشروع “بيلار” يعتبر إحدى ثمار الشركة الناجحة مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين المؤهلين لتعزيز تنمية القطاع العقاري لتطوير ضواحي سكنية ومجتمعات حيوية نابضة بالحياة والتطوير الشامل للمشاريع السكنية في المملكة، إذ يعتبر قطاع الإسكان محرّكًا أساسيًا لاقتصاد المحلي.

3 ضواحٍ سكنية

ولفت الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان أن محافظة جدة تحتضن 3 ضواحي سكنية تتميز بوحداتها المتنوعة وأسعارها المناسبة، منها ضاحية الجوهرة الممتدة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع ضمن موقع استراتيجي مقابل لمدينة الملك عبدالله الرياضية لإتاحة أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية وتستوعب أكثر من 35 ألف نسمة، لتوفير مفهوم عصري للمجتمعات السكنية.

مزايا مشروع بيلار السكني

ويتميز مشروع “بيلار” بوحداته التي تتوزع في 3 نماذج من العمائر السكنية ضمن خيارات ونماذج متنوعة بتصاميم عصرية وبأسعار تبدأ من 462 ألف ريال لمستفيدي “سكني” ونحو 686 ألف ريال ضمن سعر السوق وبأقساط شهرية ميسرة، وبتصاميمه النموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 192 – 312م2 للوحدة.

ويُعد المشروع امتدادًا لجهود “الوطنية للإسكان” لتوفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية تناسب أذواق المستفيدين، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر، وتعمل الشركة حاليًا على تطوير العديد من المشاريع والضواح لتعزيز المعروض العقاري في المملكة.