أصدر برنامج سكني 6221 عقدًا إلكترونيًا للأراضي السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر يناير الماضي 2022 عبر تطبيق سكني الإلكتروني، وذلك ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها “سكني” لتسهيل تملّك المسكن الأول، ولرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

توزيع العقود الجديدة

وأوضح “سكني” في بيان صحافي اليوم، أن الأراضي شملت 1440 أرضًا في منطقة الرياض، و418 أرضًا في منطقة مكة المكرمة، وفي المنطقة الشرقية 1222 أرضًا، و559 أرضًا في منطقة القصيم، إضافة إلى 601 أرض في منطقة جازان، و481 أرضًا في منطقة نجران، و647 أرضًا ضمن منطقة عسير، و244 في منطقة المدينة المنورة، وفي منطقة حائل 297 أرضًا، و62 أرضًا لمستفيدي “سكني” في منطقة الجوف، و79 أرضًا في منطقة الحدود الشمالية، و123 أرضًا في منطقة الباحة، و48 أرضًا في منطقة تبوك.

رابط تطبيق سكني

وأشار البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتدادًا لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق سكني للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، منوّهًا إلى أن مساحات الأراضي تصل إلى 500 م2 للأرض، ويمكن إتمام إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات المناسبة من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج “سكني“.

ويُقدم “سكني” عددًا من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي سكنية.

223 مخططًا سكنيًا

ويُتيح موقع وتطبيق “سكني” عدد من المخططات التي يصل عددها إلى 223 مخططًا سكنيًا يوفر 180 ألف أرض، علاوة على توفير أكثر من 148 ألف وحدة متنوعة النماذج والتصاميم والمساحات بين شقق وفلل وتاون هاوس ضمن 114 مشروعًا سكنيًا تشهد غالبية مدن ومناطق المملكة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص ويشرف عليها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، كما يُقدم “سكني” العديد من الخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، والدعم العيني، ومعاينة الوحدات وحجزها إلكترونيًا، وإصدار عروض أسعار الجهات التمويلية، والتصاميم الهندسية، وإصدار “رخص البناء” و”شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية” إلكترونيًا، والمقاول المعتمد، غيرها من الخدمات.

يُذكر أن برنامج “سكني” سجّل استفادة أكثر من 225 ألف أسرة خلال العام الماضي 2021، وبلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها أكثر من 186 ألف أسرة، ويسعى البرنامج لتمكين المزيد من تملك المسكن الأول بتقديم الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم، لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.