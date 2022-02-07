أعلنت أمانة الرياض عن طرح 68 فرصة استثماريّة متنوعة أمام القطاع الخاص في مختلف أنحاء العاصمة ضمن الحزمة الأولى من الفرص المزمع طرحها خلال العام الحالي 2022 .

تعزيز دور القطاع الخاص

وتهدف الأمانة إلى إشراك القطاع الخاص في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وزوارها، إلى جانب تنمية اقتصاد الرياض، وإتاحة فرص استثماريّة لجميع رواد الأعمال المواطنين للاستفادة من الحراك الاقتصادي الذي تشهده العاصمة تماشيًا مع مستهدفاتها الطموحة في ضوء رؤية المملكة 2030.

وتضمنت الفرص الاستثمارية تشغيل وصيانة واستثمار أربع متنزهات وحدائق عامة، ومركز لوجستي، ومراكز تجارية، ومواقف للسيارات، وورش لتصنيع الحجر والجرانيت والخرسانة الجاهزة، أكشاك ومحال تجارية وبوفيّة، وموقع لسحب السيارات والمعدات وحجزها.

تفاصيل الفرص المطروحة

وشملت الفرص مختلف أرجاء مدينة الرياض، ومن أبرزها أحياء طويق، المشاعل، الخير، المهدية، عريض، القادسية، المعيزلية، الصحافة، النسيم الشرقي، المونسية، النرجس، السلي، هيت، الفيصلية، المروة، بدر، حطين، السعادة، اليرموك، نمار، الحائر، الملز.

ويأتي إعلان أمانة منطقة الرياض للفرص الاستثماريّة في إطار حرصها على توفير جميع الخدمات للسكّان والزوار، وتنمية اقتصادات المدينة، وتعزيز جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال مما يسهم في تنويع الإيرادات الحكومية في نطاق العاصمة.