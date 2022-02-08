تنتظر الجماهير كلاسيكو النصر والاتحاد اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه الفريقان مؤخرًا.

#الاتحاد الأكثر انتصاراً على أرضه 🏠 #النصر الأكثر فوزاً خارج ملعبه ✈️ في 'الجوهرة' من يستمر بتفوقه 🤨؟#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/4DagV2wIyR — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 11, 2022

الكلاسيكو في الجوهرة اليوم

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، كلاسيكو النصر والاتحاد اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل كلاسيكو اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 44 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف.

إحصائيات النصر والاتحاد

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات النصر والاتحاد، وتساءل: “في الجوهرة من يستمر بتفوقه؟”.

وقبل المواجهة الـ28 في الدوري السعودي للمحترفين، يُعد الاتحاد الأكثر فوزًا على أرضه بـ8 انتصارات، في حين أن النصر الأكثر تحقيقًا للانتصارات خارج ملعبه برصيد 6 مباريات.

ولم يخسر العميد آخر 6 مباريات جمعت بينهما في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح العالمي في التسجيل آخر 18 مواجهة بينهما، وتمكن بدلاء النصر والاتحاد من تسجيل 5 أهداف لكل منهما هذا الموسم.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هو الأكثر تسجيلًا للأهداف من خارج منطقة الجزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما يُعتبر الاتحاد الأكثر استقبالًا للأهداف من خارج المنطقة.