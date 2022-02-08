أكدت الإدارة العامة لـ المرور أن هناك 8 خطوات مطلوبة لاستخراج إذن إصلاح مركبة عبر منصة أبشر.

خطوات استخراج إذن إصلاح مركبة:

وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبة عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور وذلك عبر الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول عن طريق أبشر من المتصفح.

– اختيار المركبات (خدمات).

– اختيار إدارة المركبات.

– اختيار المركبة المعنية.

– اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تاكيد الطلب.

– سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر مزوردة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح.

– التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح.

– مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح من الورشة.