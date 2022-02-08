أكدت الإدارة العامة لـ المرور أن هناك 8 خطوات مطلوبة لاستخراج إذن إصلاح مركبة عبر منصة أبشر.
خطوات استخراج إذن إصلاح مركبة:
وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبة عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور وذلك عبر الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول عن طريق أبشر من المتصفح.
– اختيار المركبات (خدمات).
– اختيار إدارة المركبات.
– اختيار المركبة المعنية.
– اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تاكيد الطلب.
– سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر مزوردة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح.
– التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح.
– مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح من الورشة.
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