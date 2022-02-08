أكدت الإدارة العامة لـ المرور أن هناك 8 خطوات مطلوبة لاستخراج إذن إصلاح مركبة عبر منصة أبشر.
خطوات استخراج إذن إصلاح مركبة:
وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبة عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور وذلك عبر الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول عن طريق أبشر من المتصفح.
– اختيار المركبات (خدمات).
– اختيار إدارة المركبات.
– اختيار المركبة المعنية.
– اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تاكيد الطلب.
– سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر مزوردة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح.
– التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح.
– مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح من الورشة.
كان يجب تسهيل التعامل مع المواطن والمقيم في تجديد الاستمارات ورخص القيادة وفحص المركبات بدون الحاجة إلى تسديد الغرامات…. لكونها فوق طاقتهم..
الاصرار على سداد الغرامات منع تحصيل إيرادات حكومية و تحميل المواطن والمقيم أعباء اضافيه..
قال تعالى (لا يكلف الله نفساََ لا وسعها) يسرو ولا تعسرو