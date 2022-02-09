استعرضت أمانة منطقة الرياض المخالفات التي يتفقدها مراقبوها خلال جولاتهم الميدانية بمنشآت الصحة العامة.

وأوضحت أمانة الرياض، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هناك 9 مخالفات على وجه التحديد يُحظر على العاملين بالمنشآت الصحية الوقوع فيها، وهي كما يلي:

مخالفات العاملين في منشآت الصحة:

وجاءت هذه المخالفات كالآتي:

– وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية، أو بهم جروح أو بثور.

– تشغيل عمال تثبت بالتحاليل الطبية إصابتهم بالميكروبات أو الفيروسات الممرضة أو الأمراض المعدية.

– تخزين الأغراض الشخصية للعاملين في غير أماكنها المحددة.

– عدم ارتداء العاملين القفازات والكمامات وغطاء الشعر والزي الموحد، أثناء ساعات العمل.

– تدني مستوى النظافة الشخصية أو عدم غسل اليدين وتقليم الاظافر أو كشف شعر الرأس وإطالته.

– ممارسة العاملين للعادات الخاطئة أثناء العمل كلمس الأنف والفم، أو التمخيط أو البصق.

– النوم في أماكن العمل أو التدخين فيها.

– عدم ارتداء العاملين في محلات المغاسل ملابس خاصة وأحذية بلاستيكية مانعة للانزلاق أثناء العمل.

– تناول المأكولات والمشروبات في أماكن غير مخصص لها.