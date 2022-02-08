كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز التأهيل الطبي عن استفادة أكثر من 90 ألف مريض في مختلف الخدمات التأهيلية، خلال عام 2021م.

وأوضحت أن المستفيدين تمت إحالتهم من جميع العيادات والأقسام الطبية الأخرى كجراحة العظام والمخ والأعصاب و الحروق ومركز الإصابات وقسم الأنف والأذن والحنجرة.

مرضى العناية المركزة

ونوهت أن الإحصائية شملت أكثر من 20 ألف مستفيد من مرضى العناية المركزة، إلى جانب نحو 7 آلاف مستفيد للتأهيل الطبي المكثف من المرضى المنومين، وقرابة 3 آلاف مستفيد من مستشفى الأطفال، ونحو 2685 مستفيدًا من مرضى الجلطات، فيما بلغ عدد المستفيدين من مرضى الإصابات نحو 2322، و260 مستفيدًا من تأهيل مرضى القلب، و514 مستفيدًا من لجنة تصنيف ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن مركز التأهيل الطبي يعتبر مرجعًا في التعامل مع الحالات التي تستوجب العناية التأهيلية المكثفة، بإشراف من كادر طبي متمكن في مختلف التخصصات التأهيلية.