بالتزامن مع إطلاق نسخة تجريبية من لعبة Cyberpunk 2077 بدأ حساب الشركة المنتجة عبر تويتر في الترويج للمزايا التي يتضمنها الإصدار الجديد.

"A thing of beauty will never fade away…"

One of Night City’s most historical moments, the final time Johnny held Alt in his arms, captured as a figurine, is coming to CD PROJEKT RED Gear! More details: https://t.co/laI4JZ3tlD pic.twitter.com/MuCSD4jNhD — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 16, 2022

استراتيجية الأرض المحروقة

ورفعت اللعبة من سقف الحماس بين المهتمين بها بعدما روجت لفكرة الأرض المحروقة التي يتم تطبيقها في الحروب الحقيقية حين ينهزم الجيش ولا يقدر على الدفاع عن أرضه فيحرق ما عليها من منشآت ومعدات حتى يفوت على الخصم الاستفادة بها.

وقال حساب اللعبة عبر تويتر: إذا كان هناك شيء واحد يمكنني إخبارك به عن هذه المدينة – إما أن تحبها أو تحرقها .. لا يوجد حل وسط.

أجمل المشاهد في Cyberpunk 2077

وأضاف أنه من أجمل المشاهد التي لا يمكن نسيانها في اللعبة بوصفه أحد أكثر اللحظات التاريخية في Night City، هو المشهد الذي يحمل فيه جوني، Alt بين ذراعيه، للمرة الأخيرة حيث تم التقاطه على هيئة تمثال من زوايا متعددة للتصوير.

تحميل Cyberpunk 2077

يذكر أن شركة CD Projekt Red أطلقت التحديث الجديد من Cyberpunk 2077، حيث سيحصل من يمتلك الإصدار السابق من اللعبة على أجهزة PS4 أو Xbox One على التحديث مجانًا عند انتقالهم إلى PS5 أو Xbox Series X و Series S أما بالنسبة لمن لا يملك الإصدار السابق ستكون اللعبة متاحة للشراء عبر متجر تطبيقات وحدة التحكم في الألعاب.