رشّح الفيلم الياباني Drive My Car أو “قودي سيارتي” لأربعة جوائز في حفل الأوسكار، والذي يقام يوم 27 مارس المقبل.

Drive My Car مرشح لهذه الجوائز

وفي إعلان ترشيحات الأوسكار التي تمت أمس الثلاثاء، تم ترشيح الفيلم الياباني لفئة أفضل فيلم، وأفضل مخرج ريوسوكي هاماجوتشي، وأفضل سيناريو مقتبس وريوسوكي هاماجوتشي وتاكاماسا أوي، وأفضل فيلم روائي دولي.

والفيلم قصة درامية من بطولة ماساكي أوكادا، وهيدتوشي نيشيجيما، وتم عرضه لأول مرة في مهرجان كان السينمائي 2021، وتدور أحداثه عندما ترحل فجأة زوجة ممثل ومخرج مسرحي من العالم تاركة وراءها سرًا، بعد عامين من رحيلها يصبح الزوج مسؤولًا عن الإخراج في مهرجان مسرحي ويتعين عليه تعيين سائقة خاصة له، فيجد المُخرج الذي يعيش بشعور من الخسارة العزاء بصحبتها ويدرك أن عينيه قد تجاهلت أمورًا لا ينبغي أن يجهلها، والعمل مقتبس من قصة قصيرة للكاتب هاروكي موراكامي، وفاز العمل بجائزة السيناريو من مهرجان كان.