رشّح الفيلم الياباني Drive My Car أو “قودي سيارتي” لأربعة جوائز في حفل الأوسكار، والذي يقام يوم 27 مارس المقبل.
Drive My Car مرشح لهذه الجوائز
وفي إعلان ترشيحات الأوسكار التي تمت أمس الثلاثاء، تم ترشيح الفيلم الياباني لفئة أفضل فيلم، وأفضل مخرج ريوسوكي هاماجوتشي، وأفضل سيناريو مقتبس وريوسوكي هاماجوتشي وتاكاماسا أوي، وأفضل فيلم روائي دولي.
والفيلم قصة درامية من بطولة ماساكي أوكادا، وهيدتوشي نيشيجيما، وتم عرضه لأول مرة في مهرجان كان السينمائي 2021، وتدور أحداثه عندما ترحل فجأة زوجة ممثل ومخرج مسرحي من العالم تاركة وراءها سرًا، بعد عامين من رحيلها يصبح الزوج مسؤولًا عن الإخراج في مهرجان مسرحي ويتعين عليه تعيين سائقة خاصة له، فيجد المُخرج الذي يعيش بشعور من الخسارة العزاء بصحبتها ويدرك أن عينيه قد تجاهلت أمورًا لا ينبغي أن يجهلها، والعمل مقتبس من قصة قصيرة للكاتب هاروكي موراكامي، وفاز العمل بجائزة السيناريو من مهرجان كان.
جائزة جولدن جلوب
وجذب فيلم Drive My Car أنظار الجمهور والنقاد الذين رشحوه لكثير من الجوائز منها رابطة نقاد السينما الأمريكيين، وأصبح أول فيلم ياباني منذ 62 عامًا يحصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم في فئة اللغة غير الإنجليزية.
جدير بالذكر أن “Parasite” الكوري الجنوبي، هو أول فيلم أجنبي يفوز بـ4 جوائز أوسكار عام 2020 على مدار الـ 92 عامًا الماضية وخلال دورات أوسكار، وهي جائزة أفضل فيلم سينمائي رئيسي، وأفضل فيلم دولي وأفضل إخراج وأفضل سيناريو أصلي ليتربع على عرش أكثر الأفلام الأجنبية تحقيقًا للجوائز.
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