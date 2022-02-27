تحتفي Visa، الشريك الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم في مجال خدمات المدفوعات، ببدء العد التنازلي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™️بمجموعة لتجارب حصرية التي لا تنسى لحاملي البطاقات والعملاء في المنطقة.



تجربة فريدة احتفاءً ببدء العد التنازلي لانطلاق كأس العالم

احتفاءً ببدء العد التنازلي لانطلاق نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™️، تحتفي شركة Visa العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية بشراكتها العالمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وبانطلاق الحدث الرياضي الأكبر والأكثر شهرة في العالم بإطلاق مجموعة تجارب فريدة تقدّم لعشّاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية لمحة موجزة عن لحظات المتعة والحماس التي تنتظرهم.

وانطلقت الأجواء الاحتفالية في المملكة باستعراض الكأس الذي سيحمله المنتخب الفائز ببطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™️ في وزارة الرياضة و”أكاديمية مهد الرياضية”، حيث أتاحت Visa لعشّاق كرة القدم فرصة مشاهدة الكأس والتقاط الصور بجواره في “النخيل مول” التابع لـ “شركة المراكز العربية”. وعلاوة على ذلك، يوفر برنامج رعاية Visa لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لحاملي بطاقات Visa في المملكة طيفًا من العروض الترويجية الحصرية وإمكانية الوصول إلى العديد من الفرص المميزة، منها التجارب داخل وخارج ملاعب النسخة القادمة من البطولة.

وبهذه المناسبة، قال علي بيلون، مدير عام Visa في المملكة العربية السعودية: “بصفتنا الشريك الحصري للاتحاد الدولي لكرة القدم في مجال خدمات المدفوعات، يسعدنا في Visa أن نقدم الرمز الأكثر شهرة وأهمية في عالم كرة القدم للمنطقة احتفالًا بالحدث الرياضي الأبرز لهذا العام وبقدرته الاستثنائية على الجمع بين ملايين المشجعين من حول العالم تحت مظلة واحدة. فرعايتنا للاتحاد الدولي لكرة القدم تتيح لنا ابتكار العديد من التجارب والمزايا الفريدة لحاملي بطاقاتنا وعملائنا، والتي من شأنها تحويل النسخة التاريخية التي تستضيفها دولة قطر إلى البطولة الأكثر حماسة وتميّزًا حتى الآن. وعلاوة على ذلك، توفر نسخة هذا العام من النهائيات منصة فريدة تتيح لنا إحداث تأثير نوعي عبر تقديم حلول مدفوعات مبتكرة وجديدة تدعم قيمنا في القبول والمساواة والاندماج، ونتطلع قدمًا لتحقيق جميع هذه الإنجازات بالتعاون مع شركائنا”.

موعد انطلاق مونديال قطر 2022

وتعد نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™️ المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط البطولة الأعرق في عالم كرة القدم والمرة الأولى التي تقام فيها هذه البطولة في نهاية العام. وتنطلق النهائيات بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022 على أرض ثمانية ملاعب هي الأحدث على الإطلاق بمشاركة 32 منتخبًا ستخوض أقوى المباريات في سبيل تحقيق الحلم الأسمى برفع كأس العالم.

وتواصل Visa، شريك الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2007، سعيها لتقديم ابتكارات جديدة في مجال المدفوعات لتوفر للمشجعين تجارب محسّنة وأكثر سرعة عند نقاط الدفع. وسواء عبر اعتماد تكنولوجيا المدفوعات اللاتلامسية عند مواقع التنقل أو توفير سبل جديدة لتسديد المدفوعات، سخّرت Visa خبرتها الواسعة لطرح خدمات مبتكرة في مجال المدفوعات لتقدم بذلك تصورات جديدة لتجربة المشجعين.

وسيتم توفير المزيد من المعلومات حول الفعاليات المحلية قريبًا عبر قنوات Visa على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات التسويق المحلية.