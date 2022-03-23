علق الشبابيون على عودة الروماني ماريوس سوموديكا من جديد لتولي تدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا.

عودة موفقة:

البداية كانت مع أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي في النادي الذي قال: “عودة موفقة للسيد سوموديكا، وبإذن الله ينعكس هذا القرار بالإيجاب على نتائج الليث، لم يتبقَّ من الموسم إلا القليل وأمام الليوث استحقاقات هامة مثل كأس الملك ودوري أبطال آسيا، والفريق أحوج إلى ما يكون هذه الفترة إلى دعم وتكاتف بعيدًا عن أي انقسام أو طرح سلبي”.

أما الناقد الرياضي طارق النوفل المعروف بانتمائه لـ الشباب فقال: “خبر عودة سوموديكا مرة أخرى أسعدني كثيرًا وسيتخلص الفريق من الفوضى الدفاعية، وعودة الانضباط في الخطوط الخلفية”.

قلق من عودة سوموديكا لـ الشباب:

أما الناقد الرياضي تركي الغامدي المعروف بميوله الشبابية فكان له رأي آخر حيث قال: “المدرب الروماني بدايته مع الشباب في تجربته الأولى كانت رائعة.. لكنه تغيّر للأسوأ وتحول من مدرب (داهية) إلى آخر (يخبّص) في المباريات بصورة غريبة حتى وصلت العلاقة بينه وبين الشبابيين حينها الى طريق مسدود، اليوم يعود.. وآمل أن يكمل ما تبقى من الموسم بالصورة التي بدأ فيها مع الشباب سابقًا”.