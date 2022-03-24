أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية تقديم اعتراض لاستحقاق المعاش من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور.

آلية تقديم اعتراض لاستحقاق المعاش من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور: pic.twitter.com/gfg9A5Q0tk

— العناية بالعملاء (@HRSD_Care) March 24, 2022

اعتراض نظام الضمان الاجتماعي المطور

وأضاف حساب العناية بالعملاء على موقع تويتر أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية أتاحت خدمة تقديم اعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور في حال كان الشخص غير مؤهل لاستحقاق المعاش، من خلال عدة خطوات بسيطة وهي:

الدخول إلى حسابك بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية

خيار برامج الدعم الخاصة بي

اختيار الأهلية والاستحقاق

يتم معرفة أسباب الرفض المكتوب على الحساب

يتم تقديم اعتراض بعد معرفة السبب

يتم إرفاق الملفات المطلوبة والداعمة للاعتراض بالضغط على كلمة (إرفاق)

بذلك يتم النظر إلى طلب اعتراضك.

شكوى تتعلق بالجانب المالي

وأشار حساب العناية بالمستفيدين إلى طريقة تقديم شكوى تتعلق بالجانب المالي الخاصة بالمعاش، عن طريق خيار الدفعات المالية، في صفحة تفاصيل الطلب، ثم استعراض التفاصيل عن طريق السهم الموجود، وبعد معرفة السبب من الممكن تقديم شكوى مالية وإرفاق المستندات الداعمة للشكوى.

حالات لا يمكن لها تقديم الشكوى والاعتراض

ونوه حساب العناية بالمستفيدين إلى وجود 3 حالات لا يمكن لها التقدم بالشكوى أو الاعتراض وهي: