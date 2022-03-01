أعلنت وزارة التجارة أنه اعتبارًا من اليوم سيكون هناك آلية جديدة لتسهيل شطب السجلات التجارية إلكترونيًّا.

اعتبارًا من اليوم ..

آلية جديدة لتسهيل شطب السجلات التجارية إلكترونيًا: 💻 فوريًا بخطوة واحدة إلكترونية لسجلات المؤسسات والفرعية للشركات، ودون مراجعة أي جهة أخرى .. وفي حال وجود تراخيص أو عمالة أو التزامات لجهات أخرى، تواصل معهم لإنهاء متطلباتهم. pic.twitter.com/24Oc4XcBLq — المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) March 1, 2022

خطوة واحدة إلكترونية:

وقال متحدث التجارة عبدالرحمن الحسين عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه فوريًّا بخطوة واحدة إلكترونية لسجلات المؤسسات والفرعية للشركات، ودون مراجعة أي جهة أخرى، وفي حال وجود تراخيص أو عمالة أو التزامات لجهات أخرى، يمكن التواصل لإنهاء متطلباتهم.

توفير الوقت والجهد:

وقالت التجارة: إن هذا الإجراء يهدف إلى توفير الوقت والجهد على أصحاب السجلات التجارية الراغبين في إلغائها وينسجم مع توجه الوزارة بتوفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة وعادلة.