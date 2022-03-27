سيخوض الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مباراة أستراليا في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم، سعيًا للفوز وتحقيق النقاط الثلاث وإنهاء التصفيات بصورة مثالية.

وكان المنتخب السعودي ضمن تأهله لنهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوز المنتخب الياباني صباح الخميس الماضي على المنتخب الأسترالي.

أبرز النتائج

يذكر أن المباراة الأولى بين المنتخبين كانت أقيمت في سبتمبر 2011، وفاز المنتخب الأسترالي بثلاثية لهدف، وفي المباراة الثانية فاز المنتخب الأسترالي بثلاثية لهدف في 2014، ثم في المباراة الثالثة في 2014، فاز المنتخب الأسترالي برباعية لهدفين.

سجل الأخضر التهديفي

وسبق لـ المنتخب الأسترالي تسجيل 12 هدفًا في شباك المنتخب السعودي، بينما سجل الأخير 8 أهداف في شباك الكنغر الأسترالي.

يذكر أن المنتخب السعودي سجل حتى الآن 33 هدفًا في تصفيات مونديال 2022، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.