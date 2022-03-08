تترقب الجماهير كلاسيكو الاتحاد والهلال اليوم، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كلاسيكو الجولة الـ12

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض مباراة الاتحاد والهلال، مساء يوم غد الثلاثاء، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل كلاسيكو الاتحاد والهلال اليوم، يحتل العميد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، فيما يقع الزعيم بالمركز الرابع برصيد 40 نقطة.

إحصائيات الاتحاد والهلال

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 22 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 17 مرة، وتعادل 3 مرات، وخسر مواجهتين، وتمكن من تسجيل 48 هدفًا، واهتزت شباكه 18 مرة، ليكون الأقوى دفاعيًا وهجوميًا حتى الآن.

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 20 مباراة حتى الآن، تمكن من الفوز في 11 مباراة، وتعادل 7 مرات، وخسر في مواجهتين، ونجح في تسجيل 40 هدفًا، واستقبل 20 هدفًا.