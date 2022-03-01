يسير حارس المرمى محمد الربيعي بشكل جيد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أرقام محمد الربيعي:

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام محمد الربيعي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث خاض 21 مباراة مع الأهلي حتى الآن.

وقام محمد الربيعي بـ68 تصديًا، بمعدل 3.24 تصديًا في كل مباراة، وتصدى لـ34 كرة من داخل منطقة الجزاء، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 6 مرات، واستقبل 24 هدفًا، وحصل على معدل تقييم 7 درجات من “سوفاسكور”.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الاتفاق، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.