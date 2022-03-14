أجابت منصة أبشر عن أبرز الأسئلة الشائعة التي تلقتها من المواطنين خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الأسئلة جاءت كما يلي:

تغيير الحالة الاجتماعية:

– كيف يتم تغيير الحالة الاجتماعية من خلال المنصة؟

يتم ذلك من خلال الدخول على حسابك بمنصة أبشر، ثم اختيار كل من: خدماتي. خدمات. الأحوال المدنية. تواصل. خدمات السجل المدني.

تمديد الزيارة العائلية:

– هل يمكن تمديد الزيارة العائلية أكثر من 180 يومًا داخل المملكة من خلال المنصة؟

نعم، يمكنك تمديد تأشيرة الزيارة عبر منصة أبشر بشرط، ألا يتجاوز 279 يومًا من تاريخ دخول المملكة، ويتم التسديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة.

المخالفات المرورية:

– هل يمكن طباعة تقرير تفصيلي بنوع وعدد المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر؟

نعم، يمكن ذلك من خلال الدخول على حسابك بمنصة أبشر، ثم اختيار كل من: خدماتي- خدمات- الخدمات العامة- تقارير أبشر- تقرير بيانات المخالفات المرورية.

تغيب العامل المنزلي:

– كيف يتم الإبلاغ عن تغيب العامل المنزلي خلال فترة التجربة ولم يصدر له إقامة من خلال المنصة؟

يمكن ذلك من خلال الدخول على حسابك بمنصة أبشر، ثم اختيار كل من: خدماتي- خدمات- الجوازات- تواصل.

رخصة القيادة:

– هل يمكن التحقق من رخصة القيادة بعد التجديد من خلال المنصة؟

يمكن ذلك من خلال الدخول على حسابك بمنصة أبشر، ثم اختيار كل من: خدماتي- استعلامات- المرور- معلومات رخصة القيادة.