تفاعلت منصة أبشر مع طلب مواطن بتوفير جهاز للخدمة الذاتية في أحد الأحياء في العاصمة الرياض.

وقال المواطن في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “نتمنى توفير جهاز خدمة أبشر في حي لبن أو الأحياء المجاورة وشكراً”.

وأجابت منصة أبشر بتغريدة عبر “تويتر”، بقولها “أخي الكريم، من خلال الرابط التالي يمكنك الاطلاع على أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة لك حالياً (اضغط هنا)”.

وفي وقت سابق، استعرضت منصة أبشر الإلكترونية الخطوات اللازمة حال رغبة المستفيد في إلغاء تفويض المركبة.

خطوات إلغاء تفويض المركبة:

ولفتت أبشر ردًا على حساب في هذا الشأن على موقع تويتر، إلى أن إلغاء تفويض المركبة عبر المنصة يتم من خلال اتباع المستفيد للخطوات الآتية:

-الدخول إلى حساب منصة أبشر أفراد.

-اختيار المركبات.

-الانتقال إلى خدمات.

-اختيار إدارة المركبات.

-اختيار التفويض.

-الضغط على إلغاء.

لوحات المركبات بتصاميم مميزة:

وأتاحت منصة أبشر الإلكترونية خدمة إصدار لوحات المركبات بشعارات تتضمن تصاميم مميزة وذات دلالات وطنية وثقافية، وذلك ضمن مشروع نفّذته وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الداخلية.