حقق الفريق الكروي الأول بنادي أبها فوزًا ثمينًا على حساب نادي الطائي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة أبها والطائي:

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم زعيم الجنوب بهدف دون رد.

وسجل اللاعب الصربي أوروس ماتيتش هدف التقدم الوحيد لزعيم الجنوب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول عبر تصويبة قوية.

الطائي يتجمد رصيده:

ولم ينجح الطائي خلال الشوط الثاني في إحراز أي أهداف لتنتهي المباراة بفوز زعيم الجنوب بهدف، ويُصبح رصيده 31 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الطائي عند 26 نقطة في المركز العاشر.