أثار حارس مرمى فريق الزمالك، محمد أبو جبل قلق الجماهير المصرية ومشجعي نادي النصر، بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

محمد أبو جبل نصراوي

وأكدت تقارير أن نادي النصر تعاقد رسميًا مع محمد أبو جبل صاحب الـ33 عامًا بعقد يمتد حتى عام 2024، وذلك بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتهي عقد محمد أبو جبل مع الزمالك بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد، فيما تسعى الإدارة برئاسة مرتضى منصور لتجديد عقده، وطالب الأندية السعودية بعدم التعاقد مع لاعبي فريقه.

تراجع المستوى بعد كأس الأمم الإفريقية

وظهر حارس الزمالك بشكل مميز في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث شارك في الأدوار الإقصائية بعد إصابة الحارس الأساسي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، محمد الشناوي، ليجذب الأنظار إليه، خاصة في تصديه لركلات الجزاء.

وتراجع أداء محمد أبو جبل بشكل لافت بعد كأس الأمم الإفريقية، الأمر الذي أثار حالة من القلق، خاصة أن منتخب مصر يستعد لمواجهة السنغال في الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

كما أبدت الجماهير النصراوية استياءها من الصفقة، وطالبت عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعدم التعاقد معه، واستقدام حارس مرمى آخر.

وعلق عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، حازم إمام على تراجع مستوى حارس الزمالك والشناوي، قائلًا: “هناك أزمة حقيقية في مركز حراسة المرمى بمنتخب مصر قبل مواجهتي السنغال”.

وأضاف: “الشناوي بعيد عن مستواه الفني المعروف، وأبو جبل لا يؤدي بالتركيز الذي كان عليه في كأس الأمم الإفريقية، منتخب مصر سيكون في مأزق كبير حال استمرار الثنائي على نفس النهج في الفترة القادمة، وعدم تطور مستواهما الفني”.

واختتم حازم إمام تصريحاته الإذاعية قائلًا: “الثنائي كان لديه القدرة على صناعة الفارق مع الأهلي والمالك، ولكن بالوقت الحالي الفرص التي تتاح أصبحت تدخل مرماهما”.