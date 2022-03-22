أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً عن تكوّن أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتي بيشة وتثليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ( الطائف )، في حين تكون سماء غائمة جزئيًا على شرق ووسط وشمال المملكة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على شمال المملكة، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدن في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.