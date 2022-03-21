أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات العرين وبيشة وتثليث وطريب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 مساءً.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ( الطائف ).

كذلك تشمل الحالة مناطق القصيم، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ( الطائف ) .