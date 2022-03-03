احتوى معرض الجهات المشاركة في المعرض المصاحب لفعالية اليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، تحت شعار “سلامة الإنسان بناء ونماء”، بمجمع تبوك بارك مول، على العديد من الأجنحة والبرامج الأنشطة التوعوية والتثقيفية.

مشاركة كبيرة:

وضم المعرض الذي يقام تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، عدداً من الجهات الحكومية والأهلية والمجتمعية بالمنطقة، التي استعرضت أمام زوار وزائرات المعرض كيفية التعامل مع شتى الحوادث والاستفادة من كل ما هو جديد من تقنيات تضمن سلامة الجميع.

الجدير بالذكر أن المعرض يستقبل الزوار على فترتين صباحية ومسائية.