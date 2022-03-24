أهدر أحمد شراحيلي مدافع المنتخب السعودي فرصة تهديفية محققة لإضافة الهدف الثاني في شباك منتخب الصين، بعد مرور 12 دقيقة على بداية الشوط الثاني.

أحمد شراحيلي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني . #السعودية_الصين#قنوات_SSC pic.twitter.com/Lhnm6Y0R8a

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 24, 2022

وكان شراحيلي تلقى كرة جيدة من الجبهة اليسرى للأخضر لكنه سددها من مرة واحدة والشباك الصينية خالية لتتهادى خارج المرمى في الدقيقة الـ56 من عمر اللقاء.

يذكر أن الأخضر كان أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد على المنتخب الصيني، سجله اللاعب صالح الشهري من ضربة رأسية.