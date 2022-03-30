حذرت أخصائية التغذية جواهر الخميسي، من ممارسة التمارين الرياضية خلال فترة الصيام في شهر رمضان المبارك.

مخازن الطاقة فارغة:

وأضافت الخميسي في تصريحات لبرنامج صباح السعودية المذاع على قناة السعودية أن الإنسان يحتاج للطاقة لممارسة التمارين، ولكن ‏أثناء الصيام تكون مخازن الطاقة فارغة.

وتابعت ‏أنه عند ممارسة التمارين بدون وجود طاقة يشعر الشخص بالإجهاد، فيجب ممارسة التمارين بعد الإفطار وليس خلال الصيام ‏لعدم الشعور بالإعياء، كما يجب وضع خطط حسب التمارين التي يتم ممارستها، ولكن لا يجب ممارسة أثناء الصيام.