حذرت أخصائية التغذية جواهر الخميسي، من ممارسة التمارين الرياضية خلال فترة الصيام في شهر رمضان المبارك.
مخازن الطاقة فارغة:
وأضافت الخميسي في تصريحات لبرنامج صباح السعودية المذاع على قناة السعودية أن الإنسان يحتاج للطاقة لممارسة التمارين، ولكن أثناء الصيام تكون مخازن الطاقة فارغة.
وتابعت أنه عند ممارسة التمارين بدون وجود طاقة يشعر الشخص بالإجهاد، فيجب ممارسة التمارين بعد الإفطار وليس خلال الصيام لعدم الشعور بالإعياء، كما يجب وضع خطط حسب التمارين التي يتم ممارستها، ولكن لا يجب ممارسة أثناء الصيام.
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