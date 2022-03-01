وصلت بعثة أخضر السيدات إلى العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، بعد أولى مشاركات المنتخب في المنافسات الدولية الرسمية.

أخضر السيدات في الرياض

ونشر حساب إدارة الكرة النسائية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول أخضر السيدات وسط استقبال رسمي بالورود، كما تم الاحتفاء بهن على الطائرة، وعلق قائلًا: “عدنا إلى أرض الوطن لبدء صفحة جديدة”.

وشارك منتخب السعودية لكرة القدم للسيدات في أول بطولة دولية بتاريخه التي أُقيمت في المالديف، حيث بدأ مشواره بمواجهة سيشل ثم المالديف، ونجح في تحقيق الفوز بالمباراتين بالنتيجة ذاتها 2/0، وذلك استعدادًا للدخول في تصنيف “فيفا”.

البندري مبارك تدخل التاريخ

ودخلت لاعبة أخضر السيدات، البندري مبارك تاريخ الكرة السعودية النسائية، بعدما نجحت في تسجيل أول هدف دولي للمنتخب أمام سيشل، قبل أن تعزز مريم التميمي التقدم بهدف ثان.

وواصلت البندري مبارك تألقها اللافت مع منتخب السعودية لكرة القدم للسيدات، وسجلت هدفين في شباك المالديف، لتدون اسمها في سجلات الهدافين.