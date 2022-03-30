تعتزم إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لتصعيد الأمور ضد مهاجم الفريق السابق والاتحاد الحالي، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

شكوى ضد حمدالله ومسؤولي نادي الاتحاد

وأكدت تقارير صحافية أن النصر تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي الاتحاد والمغربي عبدالرزاق ومسؤولين اتحاديين رسميين.

وكان نادي الاتحاد قد ضم المهاجم المغربي لمدة موسم ونصف في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ النصر لتعاقده معه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أدلة نادي النصر في الشكوى

وأكد نواف التميمي أن نادي النصر يمتلك أدلة قوية، الأمر الذي دفعه لتقديم شكوى، وكشف التفاصيل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال التميمي: “بعض أدلة النصر: ٧ مكالمات هاتفية (موثقة) من مصدر رسمي تم من خلالها تحريض حمدالله ومفاوضته، مجموع الدقائق (٤٦) دقيقة بين حمدالله عندما كان لاعبًا للنصر ومسؤولين اتحاديين”.

وتابع: “المفاوضات بين مسؤولين الاتحاد وعبدالرزاق بدأت منذ الشتوية قبل الماضية واستمرت حتى شهر أغسطس والتوقيع معه”، وأضاف في تغريدة أخرى: “جميع المكالمات مسجلة .. والنصر يملك التسجيل.. وهناك أدلة أخرى (موثقة)”.