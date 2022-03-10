أعلنت شركة أسمنت المدينة، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، محققة تراجعاً في صافي الربح نسبته 27.3%.

أرباح الشركة:

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بلغ صافي أرباح الشركة 160.3 مليون ريال، مقابل 220.5 مليون ريال خلال 2020.

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض قيمة المبيعات وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مخصص الزكاة على الرغم من انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية.

تراجع الإيرادات:

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 13.3% لتصل إلى 496.7 مليون ريال، مقابل 572.7 مليون ريال خلال عام 2020.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع 70 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني 2021، وتصل حصة السهم من التوزيعات نصف ريال.