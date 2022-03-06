ارتفعت أرباح بنك الرياض خلال العام الماضي 2021 بنسبة أكثر من 27 % عن العام السابق للتجاوز 6 مليارات ريال بحسب ما أعلنه البنك على موقع تداول.

تفاصيل أرباح بنك الرياض

وقد ارتفع صافي الربح بعد خصم الزكاة والضرائب إلى 6,025 مليار ريال مقارنة مع 4,715 مليار ريال في العام الذي سبقه بنسبة زيادة 27.783 % فيما بلغ صافي الربح قبل خصم الضريبة 6,718 مليار ريال مقارنة مع 5,484 مليار ريال في السنة السابقة بنسبة زيادة أكثر من 22%.

سبب ارتفاع الأرباح

وبحسب بيان بنك الرياض فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 27.8٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16.1٪ نتيجة لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان والأصول المالية الأخرى والاستثمارات، بالإضافة الى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.2٪. ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ، وصافي دخل العمولات الخاصة، قابله جزئيًا انخفاض في دخل العمليات الأخرى وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية.

خسائر الائتمان

كما بلغ صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م نحو 853 مليون ريال سعودي مقابل 2,106 مليون ريال سعودي للسنة الماضية.

فيما بلغ صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021م نحو 234 مليون ريال سعودي مقابل 681 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي و 69 مليون ريال سعودي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م.