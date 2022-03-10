أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية لعام 2021، محققة نمواً في صافي الأرباح نسبتها 26.7%.

إيرادات الشركة:

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) إن صافي ربحها بلغ 50.84 مليون ريال العام الماضي، مقابل 40.13 مليون ريال في 2020.

وزادت إيرادات الشركة بنسبة 90% لتصل إلى 4 مليارات ريال، مقابل 2.136 مليار ريال عام 2020.

ارتفاع صافي الربح:

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح، وذلك على الرغم من شمول مجمل ربح العام السابق على التخفيضات المستلمة أثناء فترة الجائحة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات وانخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المكون ومصروف الزكاة، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف التسويق والتي أدت إلى انخفاض صافي الربح من العمليات الرئيسية وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى.