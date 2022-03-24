ارتفع صافي أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، بنسبة 47.3% في العام 2021، إلى نحو 201.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 136.9 مليون ريال أرباحها في 2020.

ارتفاع الربح التشغيلي:

وقالت “غازكو” في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافى الربح بقيمة 65 مليون ريال خلال 2021، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح التشغيلي بقيمة 32 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف الإدارية والعمومية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.

ويعود كذلك إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات بقيمة 43 مليون ريال المتمثلة بشكل رئيسي بزيادة توزيعات الأرباح المستلمة من الشركة الوطنية للغازات الصناعية.

انخفاض الإيرادات:

وأضافت أن ذلك بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى بقيمة 6 ملايين ريال وارتفاع تكاليف التمويل بقيمة 3 ملايين ريال ومصروف الزكاة بقيمة مليوني ريال.