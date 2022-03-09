وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا اليوم الأربعاء في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس اسرائيلي منذ عام 2008 حيث استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الإسرائيلي الذي يزور أنقرة لمدة يومين.

أهمية الزيارة لدعم أردوغان

وتأتي الزيارة في وقت يواجه في الرئيس التركي ضغوطًا من الداخل والخارج لكنه يحاول استغلال الحرب الروسية الأوكرانية من أجل أن يثبت لأمريكا والغرب أنه حليف وفيّ.

وكان أردوغان استبق الزيارة بتصريح أكد فيه تطلعه للعمل مع إسرائيل لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن البلدين سيناقشان التعاون في مجال الطاقة خلال المحادثات.

وأضاف: نهتم حقًا بزيارة هرتسوغ فالخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقًا، منها القضية الفلسطينية.

إمدادات الغاز لأوروبا

وأوضح أن إمدادات الغاز الطبيعي من بين القضايا التي ينوي مناقشتها مع الرئيس الإسرائيلي، بالإضافة إلى سبل تحقيق استقرار وسلام المنطقة.

وتحتفظ إسرائيل وتركيا بعلاقات اقتصادية قوية رغم بعض الخلافات الظاهرية في العلاقات السياسية على خلفية اقتحام قوات الكوماندوز التابعة للبحرية الإسرائيلية للسفينة التركية مرمرة، وقتل 10 أشخاص ممن كانوا على متنها حيث كانت تقود أسطولًا يحمل مساعدات باتجاه غزة، لكسر الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.