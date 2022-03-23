يسعى المهاجم صالح الشهري لمواصلة تألقه مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2022، وقيادته لتجاوز عقبة الصين غدًا.

إحصائيات صالح الشهري بالتصفيات المونديالية

وشارك صالح الشهري في 11 مباراة مع الأخضر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، 8 منهم كأساسي، فيما حل كبديل خلال 3 لقاءات، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصنع آخر.

ولم يساهم صالح الشهري في أي هدف بالتصفيات المونديالية في ملعب الجوهرة المشعة بجدة، أمام اليابان التي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد، والأخرى ضد الصين حسمها منتخب السعودية بنتيجة 3/2.

مباراة السعودية ضد الصين غدًا

ويحتضن استاد الشارقة في الإمارات مباراة منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد الصين، مساء يوم غد الخميس، وذلك في إطار مواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل لقاء الغد، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 برصيد 19 نقطة، فيما يقع منتخب الصين الأول لكرة القدم في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.