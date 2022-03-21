يقدم اللاعب النيجيري أوديون إيغالو مستويات مميزة مع نادي الهلال، منذ الانضمام له في يناير الماضي قادمًا من نادي الشباب.

أرقام إيغالو منذ انضمامه لـ الهلال

وحتى الآن، سجل المهاجم النيجيري 19 هدفًا وصنع 3 أهداف، كما قام بـ 19 مراوغة ناجحة ومرر تمريرات وصلت نسبتها الصحيحة إلى 77%.

نجم الجولة الـ25

وكان اللاعب النيجيري لفت الأنظار بتألقه في الجولة الـ25 بتسجيله ثلاثة أهداف ” هاتريك” في شباك النادي الأهلي، حيث فاز الهلال برباعية لهدفين.

وذكر موقع Sofa Score أن نجم الهلال جاء في التشكيلة المثالية للجولة التي جاءت مكونة من ” فلاديمير ستويكوفيتش من الفيحاء، عبدالله مادو من النصر، حسن الشمراني من ضمك، سيرجيو فيتور من ضمك، برونو هنريكي من الاتحاد، سعد بقير من أبها، ماشاريبوف من النصر، عربي سوداني من ضمك، سالم الدوسري من الهلال، إيغالو من الهلال، كارلوس جونيور لاعب الشباب”.

ويتواجد لاعب الهلال في صدارة الهدافين برصيد 19 هدفًا، والبرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا، الكاميروني تاوامبا لاعب التعاون في المركز الثالث مسجلًا 15 هدفًأ، البرازيلي تاليسكا لاعب النصر محرزًا 14 هدفًا، حمدالله لاعب الاتحاد 13 هدفًا في المركز الخامس، زيلايا لاعب ضمك محرزًا 12 هدفًا في المركز السادس، المالي موسى ماريجا لاعب الهلال 11 هدفًا في المركز السابع، الثامن هو المغربي كريم البركاوي لاعب الرائد الذي أحرز 11 هدفًا.