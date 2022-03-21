شهدت القائمة النهائية لـ المنتخب السوري، استبعاد المهاجم عمر السومة وذلك قبل مواجهة الجار منتخب لبنان يوم الخميس المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم.

استبعاد عمر السومة وخريبين من مواجهة لبنان

وابتعد عن القائمة التي اختارها المدرب السوري غسان معتوق كل من السومة لاعب الأهلي وعمر خريبين لاعب نادي الوحدة الإماراتي.

وذكر الإعلامي مشعل العتيبي المقرب من النادي الأهلي عبر حسابه في “تويتر” أن السومة هو من طلب استبعاده عن مواجهة لبنان لأسباب نفسية، وفقًا لما ذكره المدرب غسان معتوق.

جماهير سوريا هاجمت السومة في لقاء الإمارات

وكان المهاجم السوري تعرض لانتقادات حادة من قبل جماهير منتخب بلاده، وذلك خلال مباراة سوريا والإمارات في يناير الماضي في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وبعد خسارة المنتخب السوري، من نظيره الإماراتي بثنائية دون رد، قالت الجماهير السورية لـ السومة: “عالبيت” في إشارة منهم إلى طلبهم منه اعتزال اللعب الدولي مع منتخب نسور قاسيون.

وأشار السومة إليهم، رافعًا يديه على عينيه بأنه سيُلبي طلبهم قائلًا: “من عيوني!”.