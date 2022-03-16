أعلنت مجموعة أسترا الصناعية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2021.

120 مليون ريال:

وبحسب ما ذكرت المجموعة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، يأتي هذا بعد توصية مجلس الإدارة بالتمرير بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2021، وذلك بإجمالي مبلغ موزع 120 مليون ريال.

ولفتت أسترا الصناعية إلى أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم بحصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، ونسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية %15.

تاريخ الأحقية:

وتابعت المجموعة أن تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.

كما نوهت أسترا الصناعية إلى أن المستثمرين الأجانب غير المقيمين فبشأن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.