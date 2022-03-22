واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف في الإمدادات بالأسواق بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والهجوم الحوثي على منشأة نفطية سعودية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.23% لتصل إلى 118.18 دولار للبرميل، وارتفعت أيضا العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2.13% لتصل إلى 112.31 دولار للبرميل.

عقود خام برنت

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول أمس مرتفعة 7.69 دولار، أو 7.12%، لتسجل عند التسوية 115.62 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 7.42 دولار، أو 7.09%، لتبلغ عند التسوية 112.12 دولار للبرميل.

حظر نفطي على روسيا

وستدرس حكومات الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستفرض حظرا نفطيا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا عندما تتجمع هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في سلسلة اجتماعات بقمة تستهدف تشديد رد الغرب على موسكو.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل قائمة إجراءات ضد روسيا، تشمل تجميد أصول بنكها المركزي.