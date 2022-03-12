استقرت أسعار النفط عند 112 دولارًا للبرميل حيث يحاول النفط تعظيم المكاسب بعد الارتفاع الكبير الذي حدث خلال الأسبوع الماضي والذي سجل فيه النفط 140 دولارًا لأول مرة منذ 2008.

أسعار النفط اليوم

وبلغ سعر برميل النفط اليوم من مزيج برنت 112.42 دولار للبرميل بزيادة قدرها 13 % عن أدنى إغلاق سجله الأسبوع الماضي.

روسيا تتوعد الغرب بحرب الطاقة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تستعد لحرب الطاقة مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة بعد التصعيد المستمر في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية : نستعد لمواجهة صعبة مع الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة مضيفة أنه لا يمكن الحوار مع الناتو بعد تزويده أوكرانيا بالأسلحة.

وقررت أمريكا فرض حظر على النفط الروسي فيما أكدت دول أوروبية أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن بسبب عدم توفر بدائل للنفط الروسي.

وكانت روسيا أعلنت أن إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تتدفق بمعدلات طبيعية رغم الحرب التي دخلت يومها السابع عشر اليوم إلا أن موسكو يبدو أنها ستعيد ترتيب أوراقها للضغط على دول أوروبا.