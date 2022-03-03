أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة.

175 مليون ريال:

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) أن تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة كان بتاريخ 1443-07-29 الموافق 2022-03-02 بإجمالي مبلغ لموزع 175 مليون ريال، أما عدد الأسهم المستحقة للأرباح فهي 140 مليون سهم.

حصة السهم من التوزيع:

ولفتت أسمنت المنطقة الجنوبية إلى أن حصة السهم من التوزيع، فستكون حصة السهم الواحد 1.25 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %12.5، وبالنسبة إلى أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم فستكون بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة لاحقاً بعد الحصول على الموافقة من الجهات المختصة.